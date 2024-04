Forradalmi újítással tér vissza a Delta

Új témákkal és technológiai megoldásokkal jelentkezik április 14-től a tudományos-ismeretterjesztő sorozat a Dunán. Az adások a mesterséges intelligencia segítségével a tudományos élet aktualitásairól is beszámolnak, és a házigazda, Fejős Ádám műsorvezető társat kap.

A Delta a minket körülvevő világ érdekes témáit szakértőkkel, ismert vendégekkel szórakoztató animációkkal, lélegzetelállító illusztrációkkal mutatja be. Az első rész hívószava a „delta”, ennek apropóján Szandi mesél az ikonikus műsorhoz kapcsolódó gyermekkori élményeiről; de mellette ornitológus, olimpikon súlyemelő és repülőmérnök is segítenek eligazodni a “delta” világában.

A Delta április 14-től látható új évadának epizódjai is egy-egy kulcsszóra épülnek, mint az „idő”, a „kísértés”, a „feszültség”, a „hullám” vagy a „játék”. A vasárnap 16:10-kor kezdődő első epizódot a műsor címe és története ihlette, így ebben a „delta” fogalmát járja körül a műsorvezető, Fejős Ádám. Azon túl, hogy szó esik a görög ABC negyedik betűjéről, az adás igyekszik méltó módon megemlékezni az egykori Deltáról, és több archív részletet felhasználva megidézi a virtuális stúdióban – mások mellett – Kudlik Júlia alakját is.

A ’70-es évek legnépszerűbb tudományos-ismeretterjesztő főcímdalának sikeréről A Dal 2024 egyik zsűritagja, Szandi mondja el véleményét, és el is dúdolja az ikonikus dallamot. A kétszeres eMeRTon-díjas előadóművész azt is elárulja, mi miatt kellett lemondania a rajongott műsorról. Szó lesz még a világörökség részét képező Duna-delta vidékről, Orbán Zoltán ornitológus a gazdag élővilágról oszt meg izgalmas információkat. Óvári Gyula repülőmérnök a repülőgépek deltaszárnyának előnyeiről, míg Nagy Péter háromszoros Európa-bajnok ezüstérmes súlyemelő, olimpikon a deltaizomzat funkcióiról beszél. Meglepetés is várja a Duna nézőit: a Delta-hírekben a hazai és a nemzetközi vonatkozású tudományos világ aktualitásairól, érdekességeiről Fejős Ádám állandó műsorvezető-társa, Bíró Ada számol be. De hogy ki is ő valójában? Egy biztos: a hazai televíziózás történetében egyedülálló teremtés.

A műsor az előző évadhoz hasonlóan a fizikai és érzelmi létünket meghatározó, a mindennapjainkat befolyásoló hétköznapi kérdésekre keresi a választ szórakoztató jelenetekkel színesítve. A témák illusztrálásában ismét szerepet kap a házigazda, Fejős Ádám. A delta a matematikában, a fizikában és az informatikában a változást jelöli. A megújult Delta virtuális stúdiójának köszönhetően pedig a nézők is részesei lehetnek a hazai televíziózás forradalmi megoldásainak. A műsor képi világa jelentősen eltér minden korábbitól: az egyes epizódokban speciális technológiával készülő animációk, grafikák és különböző extra tartalmak jelennek meg.

Delta – új évad április 14-től vasárnaponként 16:10-től a Dunán.