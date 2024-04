Magyar cég került be Európa legdinamikusabban fejlődő vállalatai közé

Nem mindennapi eredményt ért el a Dell és HPE márkájú, használt és új szerverek forgalmazásával foglalkozó ServerElite. Az FT 1000 rangsor ugyanis a Financial Times, a világ egyik legelismertebb brit gazdasági napilapjának és a német Statista kutatócég évente megjelenő rangsora, amely a legmagasabb éves átlagos növekedési ráta sorrendjében listázta az európai cégeket.

Ezen a listán mindössze 13 magyar cég szerepel, közte cégünk a Maraelite Kft., ami összetettben a 569. helyezést, Magyarországi cégek közül az 5. helyet, míg kategóriájában a 6. helyet érte el.

Az FT 1000 rangsora egy meglehetősen összetett eljárással készül, melynek alapja a legmagasabb éves átlagos növekedési ráta (CAGR) mutató, ami az összetett éves növekedési rátát jelenti. A vállalati növekedési ráták számítása a vállalatok által az adott nemzeti pénznemben benyújtott bevételi adatokon alapul. Mindemellett azonban a listán való szereplésnek még számos kritériuma van, nem egyszerű tehát bekerülni az ezres rangsorba.

„Óriási öröm, büszkeség és egyben jóleső visszaigazolás is ez számunkra, ami bizonyítja azt, hogy jó úton járunk, megbízhatóan, stabilan és jól teljesítünk. Ez az elismerés azonban elvárásokat is támaszt felénk, aminek a jövőben is igyekszünk megfelelni, melynek köszönhetően meglévő és jövőbeli partnereink kizárólag csak nyerhetnek” – mondta el Marosán Andrea, a ServerElite-et üzemeltető Maraelite Kft. ügyvezetője.

Amikor a vásárlás nem nyűg, hanem alternatíva

A mostani elismerés is azt igazolja, hogy a cég 15 éves IT tapasztalattal a háta mögött nem hiába dolgozik azon nap, mint nap, hogy a hazai használt szerver piacot közelebb hozza a vásárlóihoz és így a vásárlás ne nyűg, hanem egy racionális alternatíva legyen akár mikró-, kis és középvállalkozásoknak, akár multinacionális cégek számára is.

„Tisztában vagyunk vele, hogy az IT beruházások komoly forrásokat vonnak el a cégektől, ám azt is tudjuk, hogy azért, mert egy szerver használt, még tökéletesen megbízható és működőképes lehet. Nem előre konfigurált „dobozos” termékeket kínálunk, hanem azt, amire tényleg szükség van, ehhez tanácsadás szolgáltatást is biztosítunk. Értékesítendő szervereinket és a kapcsolódó eszközeinket saját magunk teszteljük, tisztítjuk, kipróbáljuk, frissítjük és az eredmény fényében alakítjuk ki konfigurációinkat, melyeket magabiztosan tudunk ajánlani. Így tudjuk segíteni partnereinket költséghatékony és megbízható IT infrastruktúra kialakításában” – tette hozzá Marosán Andrea.