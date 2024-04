Már csak pár óra van hátra a teljes napfogyatkozásig

Teljes napfogyatkozás lesz az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada egyes részein hétfőn. Bár a különleges égi jelenség hazánkban nem lesz látható, az érdeklődők az interneten követhetik a lélegzetelállító eseményt, amit többek között a NASA, a Space.com, az Exploratorium és a Time and Date is élőben közvetít.

On April 8, a solar #eclipse will cross Central and North America, and you can @DoNASAScience while it does.

From observing changes in animal behavior to recording temperature changes, we have several projects anybody with a smartphone can take part in: https://t.co/9QG6oNX8vs pic.twitter.com/HCkEfUv0dU

— NASA (@NASA) March 17, 2024