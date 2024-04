Egy okostelefon-alkalmazás már a demencia korai szakaszában felismerheti a tüneteket

Egy új okostelefonos alkalmazás segíthet a korai demencia egyik vezető okának felismerésében azoknál az embereknél, akiknél magas a kialakulásának kockázata – derül ki a The Guardian cikkéből.

Smartphone app could help detect early-onset dementia cause, study finds https://t.co/250y2ajsGS

— Mental Health News 24/7 (@mhn247) April 1, 2024