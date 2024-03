Cikkcakkban haladt az égen egy UFO, videóra vették Indiában

Azonosítatlan repülő tárgyat vettek videóra Dél-Indiában. Az elmúlt időszakban megszaporodtak a hasonló esetek, amelyek egyesek szerint nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetnek.

Azonosítatlan repülő tárgyat észleltek egy dél-indiai atomerőmű felett, írja a Daily Mail. A lap szerint ezt megelőzően már legalább tíz alkalommal észleltek hasonló jelenséget a térségben, ezért

a térség az UFO-megfigyelés melegágya lett.

A mostani esetről készült felvételeket egy indiai rendőrtiszt tette közzé, aki hozzátette: az ismeretlen objektum

fénycsíkot húzott maga után és cikkcakkban mozgott az égen.

„Remeg, ahogy mozog le-föl! (…) Ez semmiképpen sem lehet holmi repülőgép!”

– kommentálta a felvételt izgatottan a rendőrtiszt.

A felvétel természetesen az indiai UFO-kutatókhoz is eljutott, akik 2019-ben petíciót nyújtottak be a helyi legfelsőbb bíróságra. Ebben azzal érveltek, hogy az atomerőművek térségében tapasztalható azonosítatlan repülő tárgyakról szóló bejelentések figyelmen kívül hagyása akár egy indiai-pakisztáni atomháborúhoz is vezethet, vagyis szerintük a hasonló magatartás akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet.

Forrás: Daily Mail

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)