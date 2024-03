Több tudományterület szakembereinek együttműködésével a hazai agrárium, élelmiszeripar és turizmus fejlődését segítő Geo Terroir kutatócsoport alakult a Szegedi Tudományegyetemen – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint ezzel Magyarország első olyan kutatócsoportja kezdte el munkáját, amely egy adott régió, terület komplex vizsgálatát elvégezve segíti a gazdasági szereplőket – elsősorban a borászokat -, hogy terméküket tudományos alapokra helyezve tudják előállítani és pozicionálni a világpiacon.

A terroir magába foglalja mindazon tényezőket, amelyek együttesen határozzák meg egy borvidékről vagy ezen belül egy kisebb területről származó bor egyediségét.

Ezek a tényezők a geológiai adottságoktól kezdve az éghajlaton és a szőlőművelési gyakorlaton keresztül a borász „művészetéig” és a fogyasztó közönségig terjednek.

A fizikai környezet, a szőlő és a bor közötti helyspecifikus kapcsolatok leírásának tudománya később alakult ki, mint a régiók és a szőlőültetvények társadalmi és történelmi elismertsége. A terroir rendkívül fontos a szőlészetben, mivel a bor érzékszervi tulajdonságait a szőlő termesztésének környezeti feltételeivel hozza összefüggésbe. A minőségi hierarchia és a borstílus jelentős mértékben a terroirral magyarázható. A terroir fogalma azonban kiterjeszthető a mezőgazdasági termékeken túl más élelmiszerekre is. A terroir hangsúlyozza az adott terület sajátosságait és az ottani termesztési körülmények hatását az élelmiszer minőségére.

Az SZTE geológusai, geokémikusai, talajtannal foglalkozó szakemberei mellett biológusok, kémikusok, néprajzkutatók és a társadalomtudományok területéről érkező szakértők is részt vesznek a közös munkában, és egy-egy adott kutatás során külső szakembereket, így szőlészeket, borászokat is bevonnak. A cél olyan komplex információkkal segíteni a gazdasági szereplőket, amelyek sikeresebbé tehetik a magyar agráriumot, az élelmiszeripart, a turizmust és az ország imázsát is erősítik világszerte.

Pál-Molnár Elemér, a csoport vezetője az MTI érdeklődésére közölte, tevékenységük az alap- és alkalmazott kutatás egészséges keveréke. Első projektjükként az egyik legrégebbi Kárpát-medencei borvidék, a Ménes-magyarádi borvidék terroirgeológiai feldolgozása a végéhez közeledik. Az eredményeket nemcsak borászati szakterületen használják majd fel, azok a geoörökség bemutatásához kapcsolódva az idegenforgalomban is hasznosíthatók lesznek. Hozzátette: következő nagy projektjük a Somlói borvidék vulkanikus terroirjához kapcsolódik.

A kutatócsoport munkáját pályázati és partneri források is segítik, az ilyen projektek kihasználják mind a természet-, mind az agrártudományi pályázati lehetőségeket – közölte a szakember.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: Shutterstock)