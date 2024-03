Elhárították a hibát, újra működik a Facebook

Andy Stone, Meta sajtószóvivője az X felületen közzétett bejegyzésében elismerte a problémákat, elnézést kért az esetleges kellemetlenségekért és kiemelte: a cég a lehető leggyorsabban megoldotta a helyzetet az összes érintett számára.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024