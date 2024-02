Kamerát tettek az óriás fehér cápára, közzétették az elképesztő felvételt

A cápakutatók egy 1400 kilogrammos nagy fehér cápa szemszögéből készült víz alatti videót osztottak meg.

LeeBeth névre keresztelt hatalmas példányt tavaly decemberben, Dél-Karolinánál fogták ki. Ekkor rögzítették a kamerát a hátúszója tövéhez. A kutatók elmondták, hogy az eszköz úgy van kialakítva, hogy maximum néhány nap eltelte után leválik az állatról, és nem okoz neki semmiféle kellemetlenséget.

Ilyen beavatkozásra eddig még nem volt példa az Egyesült Államokban.

We hinted earlier this week about showing some of white shark LeeBeth’s camera tag footage… here it is! Look at the beautiful blue water! What’s exciting is that this is the first time a camera tag has been deployed on a white shark off the southeast coast of the United States. pic.twitter.com/r082sFJG2r

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) February 10, 2024