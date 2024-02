Űrszemét megfigyelésére bocsátott fel műholdat egy japán start-up cég

Egy japán űrrakéta földkörüli pályán keringő második fokozatának megfigyelésére bocsátott fel vasárnap műholdat egy japán start-up vállalt, amely az űrszemét eltávolítására szolgáló technológia kifejlesztésén dolgozik.

A japán Astroscale Holdings Inc. hétfőn számolt be az Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J) műhold sikeres felbocsátásáról.

A 150 kilogrammos, 80 centiméter hosszúságú és szélességű, 120 centiméter magas műholdat Új-Zélandról indították el a Rocket Lab amerikai vállalat hordozórakétájával, hogy az űrben figyelje egy 2009-ben Japán által felbocsátott H2A rakéta második fokozatát, amely jelenleg a Földtől 600 kilométerre kering nagy sebességgel.

Az ADRAS-J műhold a vállalat tervei szerint néhány méteres távolságra közelíti meg a rakéta darabját, és onnan végez majd megfigyelést az űrszemét mozgásáról és állapotáról. A rakétadarab mintegy 11 méter hosszú és 4 méter átmérőjű, a súlya pedig durván három tonna lehet.

A műholdak és rakéták egyre gyakoribb indításával jelentősen megnövekedett a Föld körül keringő űrszemét mennyisége, eltávolítására azonban mindeddig nem született bevett módszer.

Az Astroscale startupot 2013-ban Okada Nobu, egykori pénzügyminisztériumi tisztviselő alapította, az űrszemét eltávolítását célzó kereskedelmi vállalkozásként. Az elgondolás szerint műholdra rögzített robotkarral gyűjtenék be az űrszemetet, és az atmoszférában égetnék el.

A dél-kínai Sencsenben működő Origin Space űrbányászati startup 2021-ben állított alacsony földkörüli pályára egy NEO-01 nevű űreszközt, amely egy másik módszerrel kísérletezik: hatalmas hálóval fogja be az űrhulladékot, és égeti el az atmoszférában.