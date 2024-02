Sikeresen elstartolt a SpaceX űrrakétája – Fotók

Felbocsátották Floridából csütörtökön helyi idő szerint kora hajnalban a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Falcon 9-es hordozórakétáját a hozzá kapcsolt PACE földmegfigyelő űrszondával.

– olvasható a NASA honlapján.

We have liftoff 🚀

Our PACE spacecraft is on its way to study microscopic organisms in our ocean and particles in the air. pic.twitter.com/SvxY1EErdx

