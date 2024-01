12 oldalú fémtárgyat találtak: nagy meglepetést okozott a lelet, aminek titkát még a régészek sem ismerik

Titokzatos ókori tárgyra bukkantak amatőr régészek Angliában. A lelet egy római kori dodekaéder, egy olyan 12 oldalú fémtárgy, amelynek funkciója régóta foglalkoztatja a kutatókat.

Richard Parker, a Norton Disney Történelmi és Régészeti Csoport titkára szerint a grapefruit méretű tárgyat Sheffieldtől mintegy 40 kilométerre délkeletre ásták ki az egyik árokban egy kéthetes feltárás utolsó napján. A lelet nagy meglepetést okozott a csapatnak.

A római kori Britanniából eddig 32 darab hasonló dodekaédert ismertek, ezek egészben vagy részben maradtak fenn. A mostani kiváló állapotban van, nem látható rajta sérülés.

Ezek a tárgy az időszámítás szerinti 1–3. századból származnak, rendeltetésük rejtély, mivel a korabeli forrásokban nem írtak róluk, képeken nem örökítették meg őket. Egyes feltételezések szerint mérőeszközök lehettek, erre utaló jelölések viszont nincsenek rajtuk. Más elméletek alapján gyermekjátékok vagy dekorációk voltak, esetleg vallási célokat szolgáltak.

