Megsérült a NASA minihelikoptere, nem repülhet többet a Marson

A NASA tájékoztatása szerint a minihelikopter ugyan még egyenesen áll és képes kommunikálni a földi irányítóközponttal, repülni azonban már képtelen.

Az Ingenuity nevű minihelikoptert 2021 februárjában tette le a vörös bolygó felszínén a Perseverance marsjáró.

NASA’s Mars helicopter Ingenuity has flown its last flight after suffering rotor damage https://t.co/Mv4eO90Ryx pic.twitter.com/pi1tFOPrZr

