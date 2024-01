Miközben sikeresen landolt az első japán holdszonda, a NASA ismét elhalasztotta a Holdra szállást – több mint ötven éve nem járt ember a Föld kísérőjén

Amerika ismét lemarad a versenyben, hogy embert küldjön a Holdra:

ezúttal komoly biztonsági aggályokra hivatkozva – írja a Daily Wire.

A NASA múlt heti közleményében a küldetéseket késleltette, olyan megoldatlan problémákra hivatkozva, mint egy akkumulátor, a hőpajzs, valamint a levegő szellőzéséért és a hőmérséklet szabályozásáért felelős áramköri komponens.



Az első legénységi küldetés, a Hold körüli pályára álló Artemis II indítása most 2025 szeptemberére tolódott ki.

Az Artemis II-t eredetileg idén novemberre, az Artemis III-at pedig 2025 decemberére tervezték.

A NASA szerint az Artemis IV küldetést, amelynek célja űrhajósok leszállása a Gateway nevű holdi űrállomáson, továbbra is 2028-ra tervezik. Az Artemis I nevű, személyzet nélküli tesztrepülést eredetileg 2018 novemberére tervezték, ám csak 2022 novemberében szállt fel az első rakéta.

Az Artemis küldetéssorozat végső célja az emberes Mars-expedíciók előkészítése – teszi hozzá a Daily Wire.

A NASA tisztviselői szerdán a képviselőház tudományos és űrkutatási albizottsága előtt tett tanúvallomásukban magyarázatot adtak a késedelmekre. Az albizottság hangsúlyozta annak fontosságát, hogy más országokat megelőzve az első legénységet a Holdra juttassák,

William Russell, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (GAO) munkatársa aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a NASA az Artemis II után egy éven belül tervezi az Artemis III indítását.

– vélte Russell. Catherine Koerner, a NASA kutatási rendszerek fejlesztéséért felelős helyettes adminisztrátora viszont megvédte az időzítést. Koerner azt mondta, hogy Amerika még mindig vezető szerepet tölt be a Hold felé vezető versenyben.

Michael Griffin, a Védelmi Minisztérium kutatásért és mérnöki tevékenységért felelős korábbi védelmi miniszterhelyettese szerint az Artemis II reális ütemterv szerint halad, az Artemis III azonban nem.

A GAO azt is megállapította, hogy a küldetés költségei nem eléggé átláthatóak: A NASA még nem közölte az Artemis III hivatalos költségeit, annak ellenére, hogy

Az Artemis-küldetésekben kulcsfontosságú partner a SpaceX, az X vezérigazgatója, Elon Musk által alapított és vezetett vállalat, amely ember által használható leszállórendszert fejleszt, valamint az Axiom Space, amely az űrruhák fejlesztésén dolgozik.

Mint arról korábban a hirado.hu is megemlékezett, utoljára 1972. december 19-én tért vissza sikeres küldetéséből az utolsó, embereket szállító űrhajó, az Apollo-17 a Holdról.

Von Braun fejlesztette ki a második világháború idején a német birodalom rakétafegyvereit, melyekkel Londont is elérték.

Wernher von Braun standing next to the F-1 Engines which took man to the moon. (1969). pic.twitter.com/TtIPIkpYmO

Az Egyesült Államok hírszerzése a második világháborút végén a Gemkapocs-hadművelet során az USA-ba hurcolt mintegy 1500 tudóst és mérnököt, közöttük Walter Dornbergert,

és von Braunt.

A német mérnök irányította menedzserként 1961-67 között a Saturn-V rakéták kifejlesztését, több ezer ember munkáját átlátva és felügyelve. A mai napig ez a 110 méter magas hordozóeszköz számít a valaha is – sorozatban – gyártott és szolgálatba állított, legnagyobb és legerősebb rakétának. A John F. Kennedy által útjára indított Apollo-program missziói során ezek az óriásrakéták juttatták el a program űrhajóit a Hold térségébe. 1972-ben visszatért az utolsó űrhajó a Holdról, 1977-ben, az Egyesült Államok-beli Virginiában pedig elhunyt Von Braun.

embert szállító űrhajó a Holdra.

A NASA reményt keltő, ember szállítására is alkalmas Space Shuttle (űrsikló) programja a Columbia űrrepülőgép 2003. február 1-ei katasztrófája visszavetette az emberes űrrepüléseket Amerikában.

Japán első pénteken juttatta el a Hold felszínére.

Japan has successfully landed its spacecraft on the lunar surface, becoming the fifth country in history to achieve this milestone. The spacecraft, named the Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), made the landing early on Saturday, according to officials. #japan #moon pic.twitter.com/Iy2i4Q4ftb

— Startup Pakistan (@PakStartup) January 21, 2024