A NASA bemutatta a világ első „csendes” szuperszonikus repülőgépét

A NASA legújabb kísérleti repülőgépét, az X-59-est úgy fejlesztették, hogy az eddigieknél jóval kisebb hangrobbanással is képes legyen a hanghatár átlepésére. Akkor következik be a hangrobbanás, amikor a repülőgépek szuperszonikus sebességre (több mint 1060 km/óra) kapcsolnak. Ezzel szemben a Quesst sokkal alacsonyabb hanghatással jár repülés közben, ezért szakértők a hangját leginkább egy kocsiajtó becsapódásához hasonlítják.

Together with @LockheedMartin, we’ve unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.

What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU

— NASA (@NASA) January 12, 2024