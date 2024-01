A NASA 2026-ra halasztotta asztronautái holdraszállását

Az Artemis 3-misszió SpaceX űrhajóval induló, első legénységgel végrehajtott holdraszállását 2025-re tervezték, de a NASA közlése szerint 2026 szeptemberére halasztották.

A missziót a legénységet szállító űrhajóval kapcsolatos biztonsági aggodalmak és a magáncégek által fejlesztett űrruhákkal kapcsolatos problémák miatt halasztották el.

A holdraszállást előkészítő Artemis 2-misszió szintén késik, most 2025 szeptemberére tervezik – közölte a NASA. Az Artemis 2 négy űrhajósa a tervek szerint a Lockheed által épített Orion kapszulával kerülné meg a Holdat.

In order to safely carry out our upcoming #Artemis missions to the Moon with astronauts, we are now targeting September 2025 for Artemis II and September 2026 for Artemis III.

Safety is our top priority. https://t.co/AjNjLo4U6E pic.twitter.com/VE74OtlUr6

— NASA (@NASA) January 9, 2024