Tizennégymillió éves rinocérosz megkövesedett maradványait találták meg kínai kutatók

A Prosantorhinus az Európában egykor széles körben elterjedt, kis termetű, de mára kihalt teleoceratine orrszarvúak nemzetségéhez tartozott. A nemzetség ázsiai evolúciójáról azonban a fosszilis leletek hiánya miatt mindeddig nem sokat lehetett tudni.

Chinese scientists reported the first record of #rhinoceros genus Prosantorhinus in East Asia after discovering a 14-mln-year-old skull #fossil of the newly identified species, Prosantorhinus yei, in northwest China’s Ningxia, proving the animal once migrated into the region. pic.twitter.com/vxFz80bQZJ

