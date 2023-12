Ekkora kalamajkát paradicsom még nem okozott – nyolc hónap után oldódott meg a rejtély

Frank Rubio, a NASA asztronautája igazi áttörését ért el, amikor idén márciusban a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén leszüretelte az első olyan paradicsomot, amelyet a bolygónkon kívül termesztettek – írja a New York Post.

– áll a NASA egy korábbi közleményében. Rubio szeptemberben tért vissza a Földre, miután 371 napot töltött az űrben.

Az űrhajós az ISS fedélzetén töltött idő során termesztette a paradicsomot, a zöldség azonban egyik nap váratlanul eltűnt, az emberek pedig azt feltételezték, hogy Rubio megette. „Biztos voltam benne, hogy rendesen rögzítettem” – mondta a hazatérése után a NASA egyik sajtótájékoztatóján. „Aztán minden nyom nélkül hirtelen eltűnt.”

🍅 The great tomato mystery of @Space_Station 🚀

“Our good friend Frank Rubio, who headed home, has been blamed for quite a while for eating the tomato. But we can exonerate him. We found the tomato,” NASA astronaut Jasmin Moghbeli @AstroJaws 🕵️‍♀️😂 pic.twitter.com/vfoNGl3Ls0

— OrbitalToday.com (@SpaceBiz1) December 9, 2023