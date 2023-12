Fej vagy írás? – A Delta felfedi, befolyásolhatjuk-e a szerencsénket

A szerencse nem forgandó: állítólag tanulható, és az sem igaz, hogy a fej vagy írás játék befolyásolhatatlan. Véletlenek valóban nincsenek? Ennek jár utána a szerencsét elméletek, tények és trükkök mentén elemezve a Delta. A szombat délutáni adásban a házigazda a kiszámíthatatlanság bemutatása közben egy dinoszaurusszal is szembe találja magát a virtuális stúdióban.

A szerencse köré épül a Duna tudományos-ismeretterjesztő műsorának következő, nyolcadik adása. A pénzfeldobás a véletlen és kiszámíthatatlanság közismert szimbóluma, sokan úgy gondolják, az eredmény ugyanannyi eséllyel lehet fej, mint írás. Fejős Ádám műsorvezető azonban elmagyarázza, hogy többféle technikával is lehet befolyásolni a játékot. A szombati adásban annak is utánajár vendégei segítségével: csupán véletlen vagy hozzáállás kérdése, hogy valaki szerencsés és annak is, hogy vajon léteznek-e egyáltalán véletlenek, vagy minden mögött valamiféle rejtett, precíz logikai láncolat húzódik.

Frank Róbert tanácsadó szakpszichológus segítségével a nézők megismerhetik, miként tanulható a szerencse, Kassai Lajos lovasíjász a fogalomról, mint értékről fejti ki véleményét és meséli el eddigi legszerencsésebb szereplésének történetét. Az adásban szerepet kap a szerencséről szóló elméletek legnagyobb vetélytársa, a pillangóhatás, amely kapcsán Bajkó Ildikó fizikatanár mutatja be a káosz mindennapi szerepét. És ha már káosz, nemcsak egy pillangó, hanem egy T-Rex is megjelenik a stúdióban.

