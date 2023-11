Azonnal kamerázni kezdte az alakváltó ufót, szakértők vizsgálják

Az észak-angliai Stockport egén októberben megörökített titokzatos geomteriai alakzatok a hírek szerint új fejezetet nyithatnak az ufókutatásban.

Az égbolton megfigyelt objektumokra a szemtanú elmondása szerint a házának hátsó kertjében lett figyelmes. Az objektumok többször is alakot váltottak, és több alkalommal is eltűntek, majd újra láthatóvá váltak az égen.

EXCLUSIVE: Woman spots two ‘UFOs’ from her garden in Stockport including one resembling the white ‘Tic-Tac’ spotted by the US Navy in 2004 – and experts are baffled https://t.co/UwJfyZZL4B pic.twitter.com/qfOLklHwyu

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 11, 2023