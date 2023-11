Rejtélyes golyókat találták az óceán fenekén, kiderült mi lehet az

A tudósok felfedték, hogy honnan származnak azok a titokzatos kis golyók, amiket a Csendes-óceán fenekén találtak még a nyáron.

First ever ‘alien’ objects on Earth? Scientists finally reveal what the mysterious metal spheres discovered at the bottom of the ocean actually are https://t.co/EGe6vFt9xK pic.twitter.com/ZtVzrgmdBf

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2023