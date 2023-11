Az anyagcsere-folyamatok és a betegségek kialakulásának összefüggéseit vizsgálták szegedi kutatók

Akár a páciens egészségi állapotára vagy a jövőben kialakuló betegségeire is következtetni lehet az anyagcsere-folyamatokból a jövőben egy új módszernek köszönhetően, amelyet a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Cencter of Excellence for Molecular Medicine – HCEMM) kutatói fejlesztettek ki – tájékoztatta az intézmény az MTI-t.

A Papp Balázs és Liska Orsolya vezette kutatók a közlemény szerint a korábban a humán genom vizsgálatakor sikeresen alkalmazott megközelítést ültetik át az emberre jellemző anyagcsere-folyamatok evolúciójának megértéséhez. Huszonhat emlősállat – köztük az elefánt, patásállatok, majmok, rágcsálók, ragadozók – anyagcsere-jellemzőit vetik össze az emberével. A kutatás során megállapították, hogy nagy arányú az átfedés a kiválasztott emlősállatok és az emberre jellemző anyagcsere-folyamatok közt, ami lehetővé teszi azok relatív összehasonlítását. Az elsődleges eredmények – amelyeket a rangos Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) tudományos folyóiratban publikáltak – azt mutatják, hogy a ma élő emlősállatok anyagcsere-folyamatai csak kis változásokat mutatnak. Ez annak az eredménye, hogy az evolúciós múltban fellépő nagyobb elváltozások megbetegedéssel jártak. Ilyenkor a természetes szelekció kérlelhetetlenül lecsapott, és az emlősállat nagy eséllyel elpusztult. Vagyis a ma élő emlősállatok összehasonlításával visszafejthető, mely anyagcseretermékek – metabolitok – jelzik hatékonyan az egészségi állapot megváltozását. Ezeket a metabolitokat azután érdemes lesz az emberi vérben is nyomon követni, hogy láthatóvá váljon kiben mutatnak nagy eltéréseket. Papp Balázs, a HCEMM kutatócsoport vezetője hangsúlyozta: mivel a kiválasztott huszonhat emlősre jellemző anyagcseretermékek nagy átfedést mutatnak, így fölállítható egy olyan anyagcseretérkép, amely lehetővé teszi az emberi szervezetben termelődő metabolitokban bekövetkező változások kiértékelését. Az új eljárás hozzájárulhat a jövőben egy megbízható és hatékony, vérből kimutatható jelzőrendszer felállításához, ami segít a betegségek korai felismerésében, a megfelelő terápia felállításában. A Papp Balázs által vezetett tizennégy tagú tudóscsoportból öten kizárólag az anyagcsere-folyamatok evolúcióját vizsgálják, és jelenleg klinikai adatokat is elemeznek.