A férfi a kertjében gyomlált, amikor észrevett valamit a földben, alig akarta elhinni, mire bukkant

Több mint nyolcszáz, szám szerint 832 darab rézérmét találtak a nyugat-indiai Nanodánál, egy kesudiófarmon – számol be az Arkeonews. A leletek a 16-17. századi portugál időszakból származhatnak.

Rare 832 copper coins from the Portuguese era unearthed in Goa, #Indiahttps://t.co/YThOh2uAFr pic.twitter.com/TKwWRmhj3T

— Arkeonews (@ArkeoNews) November 12, 2023