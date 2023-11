Több mint ötven évvel a zenekar feloszlása után új dalnak örülhetnek a Beatles-rajongók! A mesterséges intelligenciának köszönhetően John Lennon eredeti énekhangja is megszólal. A Now and Then egy dupla oldalas kislemezen debütált, párban a zenekar 1962-es Love Me Do albumával. A dal videóklipjét az Oscar-díjas Peter Jackson rendezte, és ritka, archív felvételeket is tartalmaz a zenekar életéből.