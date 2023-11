Sarki fény: egy geomágneses viharnak köszönhette Magyarország a csodálatos égi jelenséget

Magyarországon is látni lehetett a sarki fényt vasárnap este. Idén ez már a tizedik ilyen eset volt, de a vasárnapi volt az eddigi leglátványosabb: még az ország déli területeiről is látták. Az internetes webkamerák számos éjszakai videót rögzítettek.

Az ország szinte minden területén megörökíthették az érdeklődők a sarki fényt az éjszakai órákban. Szabad szemmel is jól lehetett látni a természeti jelenséget, ahogy színes fénybe borul az éjszakai égbolt.

Sarki fény az északi égbolton az M7-es autópálya mellett, Nagykanizsánál 2023. november 5-én (Fotó: MTI/Varga György).

Az M1 meteorológusa azt mondja: a sarki fény egy vihar következménye.

„Magyarországról viszonylag ritkán, de az idén már többször is szabad szemel is meg lehetett figyelni a sarki fény jelenségét. Vasárnap este feltűnően erős geomágneses vihar érte el a Földet, így bizony az alacsonyabb földrajzi szélességeken, Európában, köztük nálunk is, sőt még tőlünk délebbre is lehetett látni ezt a bizonyos aurora borealis nevű jelenséget” – mondta Tóth Tamás.

A mostani azért is volt különleges, mert még az ország déli részén, például Pécsett is látták. Sokak szerint azonban a legkülönlegesebb webkamerás felvételek a Balatonról készültek, ahogy az éjszakai fényjáték a vízről tükröződik vissza.

MTI/Varga György

Idén ez már a tizedik alkalom volt, hogy hazánkban is észlelték a jelenséget. Az áprilisi sarki fényt a közmédia meteorológiai stúdiójában is megmutatták egy látványos animációval.

„Különböző színekben, zöld, ibolya és vörös árnyalatokban ragyog az égen, mondanom sem kell, elsősorban az esti órákban látható” – mondta Laza Bori meteorológus.

A Zala vármegyei csillagászati egyesület alelnöke azt mondja: itthon leginkább a függönyszerű vörös fények a jellemzőek.

„A színe attól függ, hogy a légkörnek milyen részecskéjével ütközik. Amelyek mélyebbek, azokat általában a vörösek és a zöld szín jellemzi. Ez az oxigénnel való ütközést mutatja. Más gázokkal alakulhat ki kék vagy sárgás színű sarki fény is. Az alakjuk is változó. Ezekről a szélességi körökről ilyen függönyszerű a legtöbb, amit láthatunk” – mondta Bánfalvi Péter amatőr csillagász, a Vega Csillagászati Egyesület alelnöke.

A sarki fény Magyarországon ritkán látható. Leggyakrabban késő ősztől kora tavaszig észlelhető, leginkább az északi sarkkörtől északra és a déli sarkkörtől délre.

Kiemelt kép: Sarki fény az északi égbolton az M7-es autópálya mellett, Nagykanizsánál 2023. november 5-én (Fotó: MTI/Varga György)