Különösen fényesen ragyog a Jupiter péntektől

Különösen fényesen ragyog majd a Jupiter az éjszakai égbolton péntektől, az óriásbolygó ugyanis ekkor kerül oppozícióba, azaz a Földdel való szembenállásba.

Este a keleti égbolton mindenki megcsodálhatja az igéző fényességű, tündöklő csillagszerű égitestet, ami éjfél előtti delelésekor már egészen magasan ragyog majd az égen – írták a Svábhegyi Csillagvizsgáló MTI-hez is eljuttatott közleményében, hozzátéve, hogy ez a jelenség most azért is különleges, mert a bolygó 12 éves keringése során 2023 januárjában került a legközelebb a Naphoz.

A földpályán kívül keringő bolygóknak van egy kitüntetett helyzete, amit a Nappal való szembenállásnak vagy oppozíciónak neveznek.

Oppozíció során a Földről nézve a bolygó pontosan a Nappal ellentétes oldalon van, tehát a Föld a Nap és a bolygó közé szorul. Ilyenkor van a bolygó a legközelebb a Földhöz, ezért ekkor látszik a legnagyobbnak és legfényesebbnek – írták a közleményben.

A Jupiter 12 éves keringési ciklusában 2023. január 22-én került napközelbe. Az ezt megelőző és követő oppozíciókat nevezik nagy oppozíciónak. Ilyenkor kerül a bolygó a legközelebb a Naphoz, és oppozíciója során a Földhöz is. A tavaly szeptemberi oppozíció alatt egy hajszálnyi mértékben nagyobb volt a bolygó mérete: akkor 49,9 ívmásodperc átmérőjű volt, most 49,5 ívmásodperces lesz.

A Jupitert nehéz eltéveszteni: az esti keleti égbolt legfényesebb égitestje (ha a Hold éppen nem látszik), egészen addig uralja az eget, amíg hajnalban felkel a Vénusz.

Jelenleg a Kos csillagképben tartózkodik, majdnem a Cet határán. Ez a fényesség legalább Mikulásig tartja majd magát.

A közlemény szerint a Jupiter egészen január végéig lesz megfigyelhető teljes pompájában a delelési magasságán. Ezt követően egyre hamarabb nyugszik majd, míg április elején végül el nem tűnik a Nap fényében.

Kapcsolódó tartalom

A Jupiter szabad szemmel is látványos lesz, azonban igazán távcsőben tárja fel szépségeit. Már egy kisebb kézi távcsővel is megfigyelhető lesz négy legnagyobb holdja, az Io, Europa, Ganymedes és a Callisto.

A jelenséget az ország több pontján is megfigyelhetik a látogatók a csillagvizsgálókban. Budapesten, a Svábhegyi Csillagvizsgáló munkatársai novemberben és decemberben is bemutatókkal várják a látogatókat. Emellett a csillagászati jelenséggel bővebb cikk foglalkozik a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán – közölték.