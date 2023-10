Megtisztították a mennyezetet, több ezer éves kincs bukkant elő

A szentélyt mintegy 2200 évvel ezelőtt építették, 2000 éve aztán, a római korban az épület jelentős felújításon esett át – számol be a Live Science.

A festményeken egyiptomi istenségek, így Száh, Szótisz és Anuket láthatóak egymás melletti bárkákon, felettük pedig az esti égboltot elnyelő Nut égistennő szerepel. A jelenet az egyiptomi újévhez kapcsolódik.

