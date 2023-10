Magyarországon a régióban elsőként indulhat el a mióma vágás nélküli műtéti kezelése

A mióma innovatív, műtét nélküli kezelését vezette be a régióban elsőként a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet; a rádiófrekvenciás ablációval történő kezelés előnye a hagyományos műtéttel szemben, hogy a méhet nem kell eltávolítani, a szervezetet a beavatkozás csak minimálisan terheli, és az esetek egy részében még altatás sem szükséges; a fejlesztésre több mint 100 millió forintot fordítottak – közölte a magánszolgáltató kedden az MTI-vel.

Novák Zoltán szülész-nőgyógyász és nőgyógyászati daganatsebész, osztályvezető főorvos, a Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társaságának elnöke jelentős innovációnak nevezte az eljárást a közleményben, és hangsúlyozta, hogy fejlesztésükkel a jóindulatú méhdaganat vágás nélküli műtéti kezelési módja elsőként Magyarországon érhető el Kelet-Közép-Európában.

A betegség kezelésében az új méhmegtartó eljárás kiemelt fontosságú, hiszen évente 13 ezer méheltávolítás történik Magyarországon, negyed részében rosszindulatú, háromnegyed részben jóindulatú daganatok, az esetek többségében mióma miatt

– ismertette.

Az új eljárással a méh megmenthető hegek nélkül, a beavatkozás nem csökkenti a későbbi gyermekvállalás esélyét. Novák Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a miómák a leggyakoribb jóindulatú daganatok, a reproduktív korú nők mintegy 20-50 százalékánál előfordulnak. Hozzátette,

az ellátás ambulánsan történik, pár óra kórházi tartózkodással, és bizonyos típusú miómák esetén elvégezhető akár a hasfalon keresztül is, így még altatást sem igényel.

A közleményben Harmat Zoltán, a Premier Med radiológus főorvosa, regionális radiológus szakfelügyelő főorvos ismertette, hogy a rádiófrekvenciás ablációval (RFA) végzett kezelés során vékony kezelőtűvel megszúrják az elváltozást, felmelegítik, és a keletkezett hő elpusztítja a kóros sejteket. A kezelés a mióma vagy miómák méretétől függően nagyjából 30-40 percig tart.

Kitért arra, hogy

a rádiófrekvenciás ablációt a kétezres évek elejétől hatékonyan használják külföldön és Magyarországon egyaránt számos tumorfajta kezelésére, leggyakrabban a máj, vese, csont, tüdő, olykor a hasnyálmirigy rosszindulatú daganatai vagy jóindulatú elváltozásai kezelésre.

Ez az eljárás számos területen alkalmazható, ahol képalkotó módszerrel vezérelve úgy tudnak eljuttatni egy tűt a gyógyítani kívánt részhez, hogy más szerv ne sérüljön.

Kiemelte azt is, hogy a fejlesztésre több mint 100 millió forintot ruházott be a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet. Hangsúlyozta, hogy az innovációk terjedéséhez az innovatív beavatkozásokat alkalmazni tudó orvosok számának is bővülnie kell, ezért fontosnak nevezte, hogy az állami szakorvosképzésbe is bekapcsolódnak, segítve a radiológusok számának növelését. Az új technikát a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézet nem csak a hazai szakembereknek oktatja, de nemzetközi képzéseket is tart, emellett szerződéses gyakorlati helyszíne a Semmelweis Egyetemnek – ismertette.

A kezelési eljárások innovációja nemzetgazdasági szinten is jelentős egészségügyi kiadás csökkentéssel jár, a betegállományban töltött napok száma mérsékelt, az utókezelésre fordított összeg minimális, és a nyitott műtéthez hasonló szövődményekkel és azok kezelésének költségével sem kell számolni

– ismertették. A közleményben arra is felhívták a figyelmet, hogy a technológia alkalmazása a rosszindulatú elváltozásoknál áttörést hozhat a rákkezelésben, ezért hároméves kutatást indítottak a pajzsmirigyrák vágás nélküli műtétének kifejlesztésére. A rosszindulatú pajzsmirigyrák termoablációs kezelésére irányuló egészségügyi projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több mint 167 millió forinttal támogatja.

A Premier G. Med cégcsoport 2015-ben nyitotta meg Egészségközpontját, 2019-ben pedig a Premier Med Egészségügyi-, Oktató- és Kutatóintézetet; 2012-ben készült el Nagytarcsán saját logisztikai központjuk, erre mintegy 460 millió forintot fordítottak. Tavalyi bevételük 7,2 milliárd forint, nyereségük 330 millió forint volt, idén várhatóan 8 milliárd forint lesz a bevétel.

