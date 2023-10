„Amikor Katalin felhívott a hírrel, még azt hittük, hogy vicc” – Drew Weissman Karikó Katalintól tudta meg, hogy megkapták a Nobel-díjat

Bár az mRNS-vakcinákkal járó új ismertség az elmúlt időszakban sok meghívást hozott a világ minden tájáról, a tudományos munkától semmi sem vonhatja el Drew Weissman figyelmét. A kutató, aki Karikó Katalinnal együtt kapja az idei orvosi-élettani Nobel-díjat, erről is beszélt a nobelprize.org oldalon megjelent interjúban.

Drew Weissman elmondta, hogy először Karikó Katalin hívta fel a hírrel, és kezdetben bizonytalanok voltak, hogy tényleg igaz-e, azt hitték, valaki viccelődik velük.

Azt mondta, egy élet álma vált valóra a díjjal, pedig nem olyan ember, aki a díjakért dolgozik. A Nobel azonban a legnagyobb elismerése a munkájuknak – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy csodálatos élmény megkapni.

A Karikó Katalinnal közös munkáról szólva felidézte, hogy húsz éven át szó szerint egymás mellett dolgoztak.

Megjegyezte, mindkettejüknek vannak alvásproblémái, így általában hajnali 3-5 óra körül emailen küldözgették egymásnak az új ötleteket. Mindig stimuláló volt a közös munka – mondta.

Arra a felvetésre, hogy a Nobel-díj körüli felhajtás figyelemelvonó hatású lehet, Drew Weissman azt mondta: semmi sem vonhatja el a figyelmét a munkától. Az elmúlt időszakban Karikó Katalinnal együtt beutazták a világot, díjátadókra, előadásokra, megbeszélésekre jártak.

Példaként említette, hogy

vasárnap ért haza Dubajból, múlt hétvégén Bostonban volt, két hét múlva pedig Thaiföldre megy, de ez nem akadályozza a tudományos munkát, még mindig hetente találkozik laboratóriuma minden munkatársával, ha nem személyesen, akkor online.

Beszélt arról is, hogy elindítottak egy új csoportot, amellyel a vakcinaellenesség, az álhírek, a dezinformáció ellen küzdenek, mert bármennyire is fontos maga a vakcina, ha az emberek nem adatják be maguknak, nem működik.

Arra a kérdésre, hogy ebben a munkában segíthet-e a Nobel-díj, azt mondta: azoknál az embereknél, akik bizonytalanok a vakcinával kapcsolatban, de hisznek a tudományban, segíthet.