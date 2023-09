Sikeresen útnak indult a japán űrrakéta a holdjáróval a fedélzetén

A helyi idő szerint reggel nyolc óra után indított rakéta a japán űrügynökség, a JAXA holdjáróját (SLIM) viszi magával, amely Japán első leszálló egysége lenne a Holdon. A SLIM holdi leszállóegységet azért fejlesztették ki, hogy tesztelhessék vele a holdra szállás technológiáját.

Az űrügynökség közlése szerint a kilövés után a rakétáról sikeresen leválasztották az XRISM röntgenes asztronómiai műholdat, amely a csillagokban és galaxisokban lévő plazmát fogja megfigyelni.

A műholdak felbocsátásában sikereket elérő Japánnak idén számos kísérlete kudarcba fulladt. Márciusban a JAXA új zászlóshajóját, a H3 rakétát kellett megsemmisíteni pár perccel azután, hogy a második fokozat hajtóműve nem kapcsolt be, a japán űrügynökség Epsilon kis rakétahajtóműve pedig tesztelés során robbant fel júliusban.

🇯🇵SLIM lunar lander has been successfully placed into it’s designated orbit by the H2A launch vehicle!

Congrats @JAXA_jp @SLIM_JAXA and all the best for upcoming maneuvers and landing. Hoping for a smooth touchdown just like Chandrayaan 3! pic.twitter.com/HxdQVbeNJA

— TitaniumSV5 (@TitaniumSV5) September 7, 2023