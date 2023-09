Visszatért a Földre négy űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról

Az amerikai Stephen Bowen és Woody Hoburg, az Egyesült Arab Emírségekbeli Szultán an-Nejádi és az orosz Andrej Fegyajev 186 napot töltött az űrállomáson.

Missziója során a csapat a többi között technikai teszteket végzett, illetve az emberi sejtek űrbéli körülmények közötti növekedését vizsgálta, valamint az égés mikrogravitációs környezetben történő folyamatát tanulmányozta.

Crew return from space no.4 of 2023 ☄️🇺🇲👨‍🚀👨‍🚀🇦🇪👨‍🚀🇷🇺👨‍🚀

Crew 6 | SpaceX | Sept 03 | 1105 UTC#Crew6 concluded their mission at @Space_Station.#CrewDragon C206 is undocked already and will return tomorrow splashing down in the Atlantic Ocean.

Crew6 members:

Cmdr Stephen Bowen… pic.twitter.com/CRtKEPP2Jz

— Space Intelligence (@SpaceIntel101) September 3, 2023