A levegő- és víztisztítás fenntartható megoldásait vizsgálják az SZTE-n

A levegőben és vízben található hagyományos biológiai eljárásokkal nem kezelhető szennyező anyagok ártalmatlanításának lehetőségeit vizsgálják Gyulavári Tamás vezetésével a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) – tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

A közlemény szerint a napjaink nagy kihívásai közé tartozik a víz- és levegőtisztítás, ami az úgynevezett heterogén fotokatalízissel megvalósítható. Ezek vizsgálatára nyert hároméves Bolyai János kutatási ösztöndíjat Gyulavári Tamás, az SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékének tudományos munkatársa.

A szakember kollégáival perovszkit-típusú – kalcium-titán-oxid alapú – fotokatalizátorokkal vizsgálja a víztisztítás lehetőségét. A módszer lényege, hogy egy megvilágított félvezető felületén történik a szennyező anyagok lebontása gyökös folyamatokon keresztül. Ezáltal a vízben előforduló olyan nehezen lebontható anyagok – gyógyszerhatóanyagok, növényvédő szerek – is eloxidálhatóak, melyek ártalmatlanítása hagyományos biológiai eljárásokkal nem lenne lehetséges. Kellő idő biztosításával ártalmatlan végtermékek keletkeznek, illetve redukciós folyamatok eredményeként akár hidrogén is előállítható. A pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy alap- vagy mesterképzésen tanuló hallgatókat és doktoranduszokat is bevonjanak a kutatómunkába.

A vizsgálatok célja olyan anyagok megtalálása, melyekkel e folyamatok kellő hatékonysággal megvalósíthatók. A SZTE kutatói a perovszkit-típusú anyagok hatékonyságát nemesfém-leválasztással és alakirányítással fogják növelni, felhasználva azokat a vizek szennyezőanyagainak lebontásához, fertőtlenítéséhez, a levegő szén-dioxidjának átalakításához és hidrogén fejlesztéséhez. Olyan gyakorlati tényezőket is vizsgálnak, mint az előállított anyagok stabilitása, újrahasználhatósága és felületen való rögzítése.

Olyan katalizátorokat fejlesztenének, melyek képesek lehetnek kielégítő hatékonysággal hasznosítani a mesterséges fényt és a napfényt is, ezáltal lehetővé téve használatukat bel- és kültéren, öntisztuló és levegőtisztító hatású felületek kialakításához, fertőtlenítéshez, illetve hagyományos víztisztítási eljárások kiegészítéseként egyaránt.

A kiemelt kép illusztráció.