Sikeresen felszállt az űrhajó, négyen indultak a Nemzetközi Űrállomásra

Az űrkapszula, amelyben az asztronauták utaznak, vasárnap éri el a Föld körüli pályán keringő űrállomást. A négy űrhajós – a NASA asztronautája mellett egy dán, egy japán és egy orosz – az űrállomáson március óta tartózkodókat váltja.

Az űrhajó parancsnoka Jasmin Moghbeli, az amerikai haditengerészet pilótája, akinek ez az első űrutazása, elmondta, hogy a legénység összetétele jól demonstrálja, „mit tudunk csinálni, ha harmonikusan együtt dolgozunk”.

Liftoff of Crew-7! pic.twitter.com/fvMpbvDPjU

A nemzetközi együttműködés fontosságát hangsúlyozta az űrhajó indulása előtt Josef Aschbacher, az Európai Űrügynökség (ESA) igazgatója is.

A hathónapos küldetés tagjai között van a dán Andreas Morgensen, az ESA űrhajósa, valamint a japán Furukava Szatosi és az orosz Konsztantyin Boriszov is.

Jövő márciusra halasztották a Starliner első olyan küldetését, amely során az űrkapszula legénységet is szállít a Nemzetközi Űrállomásra.

A mérnöki végzettségű Morgensen, aki korábban olajfúró tornyokon dolgozott a nyugat-afrikai partoknál, elmondta, hogy valószínűleg részben e miatt választották őt az első dán űrhajósnak, mivel a jövőben az űrben is szükség lehet ilyen irányú tapasztalatra.

Crew-7 is go for launch pic.twitter.com/9U8d0fQSQo

