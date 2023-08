Sikeres landolás – India a negyedik ország, aki meghódította a Holdat

Ezzel India – az Egyesült Államok, az egykori Szovjetunió és Kína után – a negyedik ország, amely leszállóegységgel landolt az égitest felszínén.

A kétméteres, hatkerekű leszállóegység a tervek szerint két hétig lesz működőképes, és egy holdjáró segítségével egy sor kísérletet végez, adatokat szolgáltatva a holdi talaj és kőzetek tulajdonságairól, kémiai és elemi összetételéről.

Chandrayaan-3 has successfully soft-landed on the moon 🌖!.

Chandrayaan-3 Mission: ‘India🇮🇳, I reached my destination and you too!’ : Chandrayaan-3

Narendra Modi indiai miniszterelnök a Dél-afrikai Köztársaságból követte figyelemmel az eseményt, ahol a BRICS-országok, Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika johannesburgi csúcstalálkozóján vesz részt.

„Ez történelmi nap az indiai űrkutatási szektor számára” – írta Modi a korábban Twitterként ismert X közösségi oldalon.

Chandrayaan-3’s triumph mirrors the aspirations and capabilities of 140 crore Indians.

To new horizons and beyond!

Proud moment for 🇮🇳. https://t.co/4oi6w7TCGG

— Narendra Modi (@narendramodi) August 23, 2023