Megkapta az engedélyt a Xiaomi, akár már a jövő év elejétől saját autókat készíthet

A Xiaomi 10 év alatt mintegy 10 milliárd dollárt tervez befektetni az autóiparba, és 2024 első felében tervezi a tömeggyártás elindítását. Eddig azonban kétséges volt, hogy sikerül-e megvalósítani az elképzelést, mivel az NDRC gyakorlatilag felfüggesztette az új elektromos járművek gyártásának elindításához szükséges engedélyek kiadását részben az ágazati kereslet lassulása miatt.

Az NDRC mellett még meg kell szerezni a kínai ipari és informatikai minisztérium engedélyét is, amely azt vizsgálja, hogy az új autómodellek megfelelnek-e a műszaki és biztonsági követelményeknek.

Exclusive: Xiaomi has won the approval of China’s state planner to manufacture electric vehicles, marking a major step towards the smartphone maker’s goal of producing cars by early next year https://t.co/tlTiHVPBOL

— Reuters (@Reuters) August 23, 2023