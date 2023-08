Útra kelt a Charles Darwin nyomában járó Darwin200 expedíció

A 105 éves, felújított Oosterschelde nevű holland hajó fedélzetén utazó tudósok a két évig tartó expedíció alatt a Darwin által felfedezett fajokat fogják tanulmányozni, és projekteket dolgoznak ki megmentésükre.

A Darwin200 projektben a világ minden tájáról mintegy 200 fiatal tudós és természetvédő vesz rész, akik alkalmanként csatlakoznak az expedícióhoz.

Az expedíció, amelynek tagjai zömmel a 18-25 éves korosztályba tartoznak, a „reményről, a jövőről és a világ megváltoztatásáról szól” – mondta el a küldetést vezető Stewart McPherson.

Az 1831-ben a HMS Beagle fedélzetén útra kelő Darwin öt év alatt Dél-Amerikát megkerülve Ausztráliába és Új-Zélandra is eljutott.

The @darwin200_ leaves #Plymouth this morning on a 40,000 nautical mile trip to see what’s happened to many of the plants and animals Darwin studied 200 years ago

Promising young conservationists, including some from #Devon, will be on board #darwin200 pic.twitter.com/oWGbWnyUpf

— Greatest Hits Radio News (@GHRNewsUK) August 15, 2023