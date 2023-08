Európában nyit gyárat a világ egyik legnagyobb chipgyártója

Az ágazat legnagyobb szereplői között számon tartott tajvani cég Szászország fővárosában, Drezdában építi fel első németországi és első európai gyárát, három partnerrel együttműködve.

Az igazgatótanács keddi üléséről kiadott közlemény szerint a beruházással az autóipar és a feldolgozóipar gyorsan növekvő igényeit igyekeznek kiszolgálni. A gyárban a legkorszerűbb technológiát alkalmazva 300 milliméter átmérőjű szilícium ostyákat (wafer) munkálnak majd meg.

TSMC has agreed to build a $11 billion plant in eastern Germany in partnership with Infineon Technologies, NXP Semiconductors and Robert Bosch https://t.co/5oTh5owcqu

— Bloomberg (@business) August 8, 2023