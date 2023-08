Megtalálták az elnémult űrszondát, kiderült, el sem veszett

A NASA helyreállította a kapcsolatot a Voyager–2 űrszondával, miután július végén egy téves utasítás miatt megszakadt a kommunikáció az űreszközzel.

Mint az már ismert, a július 21-én küldött hibás parancs miatt két fokkal elfordult az űrszonda antennája a Föld irányából, ezért az eszköz semmilyen utasítást nem tudott fogadni, és információt sem tudott küldeni a NASA-nak.

Az űrkutatási hivatal Ausztrália fővárosában, Canberrában próbálta meg egy antennával befogni a Voyager–2 elszórt jeleit, és kiküldeni a helyes parancsot, eleinte sikertelenül. Az űrszonda magyar idő szerint auguszuts 4-én, este fél 9-kor ismét adatokat továbbított az űrközpontnak, ami azt jelenti, hogy a parancsnak megfelelően sikeresen visszaállt az antennája.

Can you hear me now? 📡

Last night, I reestablished full communications with Earth thanks to some quick thinking and a lot of collaboration. I’m operating normally and remain on my expected trajectory. So glad I can finally phone home.

-V2

More: https://t.co/S3BFRo9Va9

— NASA Voyager (@NASAVoyager) August 4, 2023