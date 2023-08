Római kori hajó került elő egy szénbányából

Egy hasonló hajót már találtak a területen három évvel ezelőtt, valamint több csónak is felszínre került.

Most a kostolaci szénbánya nyíltszíni fejtésének falából kerültek elő a hajó gerendái, a régészek pedig néhány nap alatt befejezték a lelet feltárását – közölte a szerb Régészeti Intézet. A közlemény szerint a vízi jármű a 3-4. században épült.

Nemanja Mrdjic régész a szerb sajtónak elmondta, a hajó nagyobb mint a korábban megtalált lelet, körülbelül 20 méteres lehetett, ebből egy 13 méteres rész nagyon jó állapotban van, még ha a munkagépek némi kárt is okoztak benne.

A lelőhelyen eddig több tízezer leletre bukkantak, közöttük aranyozott, varázsláshoz használatos cserepekre, márványból és jádekőből készült szobrokra, freskókra és edényekre, valamint mintegy 14 ezer sírra.

The remnants of a wooden ship are found near the Roman settlement Viminacium in Serbia. The ship was approximately 20 m long and 3.5 m wide. The age of the ship is yet to be established.

📷 @TanjugNews pic.twitter.com/L3Yp4kgyDC

— Igor Bačkalov (@ibackalov) August 1, 2023