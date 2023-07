Szenzációs leletre bukkantak a kutatók: 150 millió évesek a maradványok

Egy 150 millió évvel ezelőtt élt tengeri teknős szinte tökéletes állapotú kövületére bukkantak a kutatók.

A Tübingeni Egyetem számolt be arról a felfedezésről, amelyben egy késő jura időszaki teknős maradványait elemezték. Az állat élete idején a mai Németország területe szubtrópusi-trópusi szigetvilág volt, a teknős pedig az élőhelyről is árulkodik.

A lelet a Solnhofia parsonsi teknősfajt képviseli, annak valaha talált legkiválóbb állapotú ősmaradványa.

Az állat végtagjai rövidek, ez azt jelzi, a parthoz közel élhetett – a mai tengeri teknősök ezzel szemben elnyúltabb uszonyokkal rendelkeznek, ami garantálja számukra, hogy a nyílt óceánban nagy távolságokat úszhassanak – írja a National Geographic.

Soha korábban nem találtak még ezen ősteknősből olyan példányt, amelynek a végtagjai is meglettek volna, így most először nyílt lehetőség arra, hogy az életmódjáról is képet kaphassanak a szakemberek.

Le fossile de cette tortue marine, surnommée Solnhofia parsonsi, a été découvert dans un gisement de calcaire, en Bavière, au sud de l’Allemagne et vient de faire l’objet d’une nouvelle étude publiée dans la revue Plos One. https://t.co/4kWIAIGybk — Science&Vie (@science_et_vie) July 29, 2023



Az állat feje és teste is fennmaradt: a fej háromszögletű, „a csőre” igencsak hegyes és hosszú. „A Solnhofia valószínűleg kemény zsákmányok, házas gerinctelenek összezúzására használhatta nagy méretű fejét, ahogy azt ma is láthatjuk néhány teknősnél, ám ez nem azt jelenti, hogy csakis ezekkel táplálkozott” – magyarázta Rabi Márton, a kutatás magyar résztvevője, a Tübingeni Egyetem kutatója, a PLOS One folyóiratban közzé tett tanulmány egyik szerzője.

A teknősre a solnhofeni mészkő rétegeit feltáró olyan kőfejtőben bukkantak rá, ahol csak 20 éve zajlik rendszeres őslénytani kutatás.

Mint írják, az ősmaradványok kiváló minősége az egykori trópusi tengerben uralkodó környezeti körülményeknek köszönhető. A sekély, trópusi tengerben számtalan sziget és zátony állt, ezek medencéket választottak el a nyílt óceántól. A nyugodt vízben lebegő apró szemcsék az aljzatra ülepedve hozták létre a híressé vált mészkő rétegeit. Ha egy állat elpusztult, az is a fenékre süllyedt, és mivel gyenge volt a vízcsere a nyílt óceánnal, csekély volt a víz oxigénszintje, ám rengeteg volt benne a só, és így az állati és növényi maradványok lebomlása rendkívüli módon lelassult.

A maradványok így gyakran meg tudták őrizni kifinomult részleteiket is.

A most elemzett teknős lelete is azt mutatja, mennyire fontos ez a kőzetréteg a mezozoikumi (250-66 millió évvel ezelőtti) ősmaradványok szempontjából. Különösen az a Painten község közelében lévő kőfejtő érdemel figyelmet, ahonnan a mostani teknős is előkerült, és már eddig is több izgalmas lelettel ajándékozta meg a tudományt.