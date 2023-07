Apple vagy Android: így válaszd ki a neked megfelelőt!

Új telefon kiválasztásakor az egyik legnagyobb és legrégebbi dilemma, hogy Iphone vagy Android készülék mellett döntsünk. Míg vannak elkötelezett Apple felhasználók és lelkes Android rajongók, érdemes az objektív szempontokat is górcső alá vennünk. Nagy felháborodást keltett a nemrég szárnyra kelt hír: a Google Bard, a Google saját chatbotja arra a kérdésre, hogy melyik mobilt javasolja, az almás termék mellett tette le a voksát.

Az ár-érték arány az egyik meghatározó szempont az új telefonunk kiválasztásakor. Régebben az iPhone-ok híresek voltak magas áraikról, azonban érdemes figyelembe venni, hogy ezek a készülékek kiemelkedően értékállóak. Napjainkban egyre több olyan Android telefont találunk a piacon, amelyek ára felülmúlja az iPhone-okét. Az igazán drága Android készülékek általában erőteljes hardverrel és hosszú akkumulátor-élettartammal rendelkeznek, de átlagos felhasználók számára ezek a funkciók akár fölöslegesek is lehetnek – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

A mesterséges intelligencia döntött

A Google Bard, a Google által fejlesztett chatbot, pontot tett az iOS és az Android évtizedes háborújának végére. A Bard egy nyelvi modell alapú chatbot, mely népszerűségét annak köszönheti, hogy gyors és látszólag pontos válaszokat ad a felhasználóknak. Ez a chatbot a Google világszerte összegyűjtött rengeteg adatához fér hozzá és ebből építkezik. A felhasználók észrevették, hogy a Google Bard meglepő választ ad, amikor az iOS és az Android közötti preferenciákat kérdezik tőle. A Melyiket részesíted előnyben: iOS vagy Android? kérdésre a chatbot egy listát ad az előnyökről és hátrányokról, és összegezve az iOS-t javasolja. Ez különösen ironikus, hiszen az Android a Google operációs rendszere, a Bard mégis a konkurenciát preferálja. A Google valószínűleg korrigálni fogja ezt a választ, hogy valami semlegesebb eredményt kapjunk.

Hardverben az Android, kamerában az Iphone vezet

Bár az Apple az utóbbi időben nagy erőfeszítéseket tett a telefonok hardverének erősítésére, az Android készülékek még mindig kiemelkednek ezen a területen. A mai korban a kamera minősége kiemelten fontos szempont a telefon kiválasztásakor, ezen a területen viszont az új iPhone modellek a verhetetlenek.

Az Apple vigyáz ránk

A mindennapi használat során kényelem és felhasználóbarát kialakítás szempontjából az iPhone készülékek kiváló választásnak bizonyulnak. Az iOS operációs rendszer hihetetlenül jól működik és számos funkciót kínál, miközben felhasználóbarát is marad. Az alkalmazásokra térve fontos megjegyezni, hogy az App Store kevesebb alkalmazást kínál, mint a Play Store. Az Apple App Store ugyanis szigorúbb ellenőrzéseket alkalmaz, így kevesebb a rizikója egy vírusos támadásnak.

Az ár-érték arány legjobbjai

Az új iPhone-ok ára gyakran elérheti a 600.000 Ft-ot is, ami sokaknak már a kifizethetetlen kategória. Ráadásul a legfrissebb modellek nem is mindig szükségesek, mivel az előző generációk is teljesen kielégítik egy átlag felhasználó igényeit. Sokaknak egy 3-4 éves, használt iPhone 11 is tökéletes választás lehet. Ugyanakkor a csúcskategóriás telefonok sem elérhetetlenek, hiszen használtan azokat is akár 40%-kal olcsóbban megszerezhetjük a megjelenési árukhoz képest.

Használt mobil – a környezettudatos választás

Tóth Roland, a Furbify szakértője elmondta, kevesen tudják, de az okostelefon-gyártás az egyik leginkább környezetszennyező iparág a világon. Az új készülékek gyártásához számos erőforrást használnak fel, ráadásul több ezer kilométeres távolságba szállítják őket, ami jelentős terhelést jelent a környezetre. „A felújított telefonok vásárlásával nemcsak a pénztárcád, hanem a bolygó is profitál. Fenntarthatóbb és környezettudatosabb választás, és hozzájárulsz ahhoz, hogy kevesebb veszélyes elektronikai hulladék keletkezzen” – tette hozzá.