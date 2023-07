Szabadalmazták a Lyme-kór kimutatására szolgáló magyar módszert

Negyven év tudományos munkája eredményezte a DualDur tesztet, a Lyme-kór kimutatására kifejlesztett magyar innovációt, melynek kulcsa egy sejttechnológiai folyadék és előkészítési módszer, amely most szabadalmat kapott. A DualDur lehetővé teszi, hogy direkt vizsgálati módszerekkel igazolják, láthatóvá tegyék a Lyme-kór kórokozójának jelenlétét a mikroszkóp alatt, akár még az immunválasz kialakulása előtt.

Mitől egyedülálló ez a vizsgálati módszer?

A DualDur teszt speciálisan a Lyme-kórt okozó baktériumot közvetlenül a betegek véréből mutatja ki: a kórokozó jelenlétét igazolja, láthatóvá teszi mikroszkóp alatt akár még az immunválasz kialakulása előtt. Ennek a kulcsa a most szabadalmazott előkészítési módszer és sejttechnológiai folyadék. A szerológiai és az immunreakcióra épülő más vizsgálatokhoz képest ez a teszt megbízhatóbb eredményt ad a fertőzés tényleges helyzetéről akkor is, amikor az immunválasz nem kimutatható. Kiemelkedő újdonságként a teszt arról is informálja az orvosokat, hogy fennáll-e olyan társfertőzés, mint a Bartonella vagy a Babézia, amelyek jelentősen befolyásolhatják a terápiát, illetve visszajelzést tud adni a beteg kezeléséről, hogy az eredményes volt-e vagy sem. A teszt hatékonyságát Európa legnagyobb Lyme diagnosztikai kutatása igazolta, amely 2019 és 2020 között összesen 400 önkéntes bevonásával, 6 országban, 8 közép-európai vizsgálóhelyen zajlott. A szabadalmi bejelentést 2019 márciusában tették Magyarországon, a nemzetközi PCT eljárás lefolytatása után pedig már az USA és EU szabadalom is közzétételre került – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Fontos megerősítés számunkra, hogy a DualDur módszert és sejttechnológiai folyadékról szóló szabadalmat véglegesen bejegyezték” – mondja Bózsik András Pál, a Lyme Diagnostics ügyvezető igazgatója. „Ez mutatja nekünk, hogy az évek során a teszt fejlesztésébe fektetett rengeteg munkánk meghozza gyümölcsét és a Lyme-kór mögött álló fertőzés kimutatására egy valóban hatékony tesztet tudunk kínálni.”

A DualDur teszt kifejlesztője, a Lyme Diagnostics Kft. első Magyarországon kívüli laboratóriumát Lengyelországban nyitotta meg nemrégiben, amellyel Európában további 37 millió ember számára vált közvetlenül elérhetővé az itthon már évek óta rendelkezésre álló speciális diagnosztikai technológia. A magyar laboratóriumban nemcsak a magyarországi vérmintákat vizsgálják, rendszeresen érkeznek ide minták az EU egész területéről, eddig több mint 20 országból.