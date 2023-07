Elröppent a kék madár – bemutatták a Twitter új logóját

A közösségi hálózat és mikroblog-szolgáltatás tulajdonosa, Elon Musk vasárnap jelentette be, hogy megválik a jól ismert, kék madarat ábrázoló logótól, a helyét pedig egy „X” veszi át. Az új logót hétfőn mutatta be Linda Yaccarino, a Twittert is magába foglaló X Corp. vezérigazgatója, délelőtt pedig már a platformon is elérhetővé vált.