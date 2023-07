Szenzációs leletre bukkantak egy kolostor romjainál

Ötszáz éves aranyérmékre bukkantak egy németországi kolostor romjainál – számol be a Live Science. A himmelpforteni, 1253-ban alapított monostor egykor ágostonos remetéknek adott otthont, a rendház a 16. századig működött. A most megtalált négy pénzt egy barát rejthette el 1525-ben, amikor egy felkelés során parasztok támadtak a kolostorra.

„Az aranyérmék nagy értéket képviseltek, a kisebb vagyont valószínűleg egy szerzetes rejtette el a komoly veszélyhelyzetben” – mondta Felix Biermann, a szász-anhalti műemlékvédelmi és régészeti állami hivatal projektvezető régésze.

