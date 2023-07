Ritka és különleges együttállás látható csütörtöktől

Csütörtökön, a naplemente után közvetlenül a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a holdsarló és a Regulus nevű csillag mind egy bolyban lesznek megfigyelhetők a nyugati horizont felett. A nem mindennapi ötösfogatot még szombaton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló Csillagkapu eseményén is meg lehet tekinteni – közölte az obszervatórium szerdán az MTI-vel.

Elsőként minden bizonnyal a ragyogó Vénuszt lehet majd látni az égbolton, majd a Vénusszal egy magasságban a Merkúr fog derengeni. A Mars a másik két bolygónál több mint öt fokkal magasabban helyezkedik majd el. A vörös bolygó a Vénuszhoz hasonlóan egy hosszú és látványos megfigyelhetőség után ezekben a hetekben egyre halványabb lesz és végül a napnyugta fényeibe veszik – olvasható a közleményben.

Mint írják, a Marssal egy vonalban, dél felé a gyönyörű, pengeéles holdsarlót lehet majd megcsodálni. Csütörtök este a teljes látható felének mindössze 8 százalékát, pénteken már 14 százalékát, szombaton pedig 21 százalékát világítja meg a napfény. A növekvő holdsarló igazából az ötösfogat egyetlen olyan tagja, amely a napok során egyre magasabbra kúszik, és nem nyeli el lassan a Nap fénye.

A tájékoztatás szerint a Svábhegyi Csillagvizsgáló szombati Csillagkapu eseményén is ez az ötösfogat lesz a napnyugta kiemelt célpontja. Az érdeklődőknek érdemes korán, már 19 óra körül megérkezni, hogy a tetőterasz adta horizontot kihasználva megpillanthassák ezt az égi látványosságot.

A Vénusz bolygó alig 13 százalékos, csillogóan fényes sarlója több helyszínen is megtekinthető lesz 20 óráig. A Hold sarlójának részleteit is megvizsgálhatják az érdeklődők a közelgő este során. A sötétedés beálltával a fent említett égitestek lenyugszanak és az est főszereplője a nyári Tejút lesz – olvasható az összegzésben.

A közlemény szerint a látványos együttállás megfigyelésén kívül több interaktív programmal is várja a Svábhegyi Csillagkapu a látogatókat. A Téridő Trambulinon száguldó üveggolyókkal például a bolygók és a csillagok mozgását modellezik. A Bolygószimatoló Laboratórium lombikjaiba zárt ‘űrparfümöket’ megszagolva bárki a Naprendszer egzotikus égitestjein érezheti magát. A Meteoritvizsgálat programon mikroszkópokkal vizsgálhatják a látogatók a meteoritok szivárványszínben pompázó kristályait, és a meteoritgyűjtemény több darabját is kézbe vehetik. A Spektrum Zónában pedig fényhajlító eszközzel is találkozhatnak az érdeklődők.

Akik a megfigyeléshez további információt szeretnének, a Stellarium online planetáriumprogramban (www.stellarium-web.org) a megfigyelőhely és a dátum beírásával maguk is beazonosíthatják, mit merre keressenek lakóhelyükön.

