Szédítő sebességgel, akár hatezer méteren is repülhet az új magyar katonai drón

Magyar fejlesztésű, katonai célú drónt mutattak be a bakonyi lőtéren. A világon egyedülálló robotrepülőgép akár 500 kilométer per órás sebességgel is képes kötelékben repülni. A drónnal valós körülmények között szimulálhatók a légvédelem számára a támadó repülőgépek. A védelmi innovációért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: egy jól működő hadsereg nem képzelhető el egy erős gazdaság, komoly hadiipar és a hozzá kapcsolódó innovációs és kutatás-fejlesztés nélkül.

Akár 500 kilométer per órás sebességgel kötelékben is képes repülni az a magyar fejlesztésű 68 kilogrammos drón, amellyel valós körülmények között szimulálhatók a támadó repülőgépek. A világpiacon is egyedülálló pilóta nélküli repülőgépet a MH Bakony Harci Kiképzőközpontban mutatták be. Molnár Zsolt, a fejlesztésben résztvevő Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatója ismerteti a magyar fejlesztésű ProTAR pilóta nélküli repülőrendszert annak hivatalos bemutatóján a Bakony Harckiképző Központ gyakorló- és lőterén, Hajmáskér közelében 2023. július 10-én. A sugárhajtású drónt kifejezetten katonai alkalmazásra fejlesztették ki, a rendszer a hadsereg légvédelmi képességének fejlesztésére hivatott. (fotó: MTI/Vasvári Tamás) „Az első kör tulajdonképpen az iskolakör, amit repült a gép, illetve a felszállás teljesen automatikusan történt” – mondta a drón irányítója az M1 Híradónak. Kapcsolódó tartalom Egy szövetség kezdete? Orosz–iráni dróngyár létesül Moszkva mellett A közös hadiüzem mind Oroszországnak, mind pedig Iránnak kifizetődhet. A repülőgép automata és kézi vezérléssel is működtethető, repülési magassága pedig elérheti a 6000 métert. A Magyar Honvédség (MH) 2019-ben kezdte meg az együttműködést olyan hazai kutató-fejlesztő cégekkel, amelyek a légvédelmi rakétarendszerek innovációját végzik. „Már akkor megjelent a Magyar Honvédségnek az az igénye, hogy lecseréli a légvédelmi rakétarendszert” – mondta Molnár Zsolt, a fejlesztést végző Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatója. „Akkor már tudták, hogy a korábban használt célanyag nem lesz megfelelő, és szerették volna ezt hazai megoldásként biztosítani, és akkor kezdték el azt vizsgálni, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak erre, így kezdtünk el mi is erről tárgyalni, és ennek eredményeként indult el tulajdonképpen a fejlesztési folyamat.” Kapcsolódó tartalom Porkoláb Imre: A haderőfejlesztés a védelmi ipar kiépítésével lehet sikeres A haderőfejlesztés csak a magyar védelmi ipar kiépítésével lehet sikeres – hangsúlyozta a védelmi innovációért felelős miniszteri biztos a magyar fejlesztésű, pilóta nélküli repülőgép első hivatalos bemutatóján hétfőn a Bakony Harckiképző Központ gyakorló- és lőterén. A Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: az új fejlesztés mérföldkő a honvédség megújulása terén, olcsóbb és komolyabb teljesítményű, mint elődei. Porkoláb Imre kifejtette: a sugárhajtású drónt kifejezetten katonai alkalmazásra fejlesztették ki, az új technológia a nemzetközi piacon is megállja a helyét. „Ez a drón több év fejlesztőmunkájának, a magyar mérnökök együttműködésének az eredménye. Gyorsabb, magasabbra száll fel, bonyolult manőverekre képes, és ahogy kihangsúlyozásra került, a piacon egyedülálló módon kötelékrepülésre is alkalmas, éppen ezért olyan szcenáriókat tudunk szimulálni a katonák számára ezekkel a drónokkal, amelyek eddig nem voltak lehetségesek, és egy realisztikusabb kiképzési feltételrendszert tudunk létrehozni” – részletezte Porkoláb Imre. A kormánybiztos kiemelte: a jelenlegi nemzetközi helyzetben kiemelten fontos a légtér védelme, ezen belül pedig felértékelődik a drónok használata. Kapcsolódó tartalom Katonai célú mesterséges intelligenciát fejlesztett ki a hadilaborrá vált Ukrajna A hadiiparra alkalmazott ukrán mesterséges intelligencia (AI) platform túlmutat azon, amit a nyugati hadseregek lehetségesnek tartottak – írja a Fox News. Magyarország háborúban álló északkeleti szomszédja ugyanakkor „öngyilkos drónok és intelligens rakéták” kísérleti terepévé vált az amerikai National Defense Magazine szerint. Kiemelt képen: A magyar fejlesztésű ProTAR pilóta nélküli repülőrendszer bemutatója a Bakony Harckiképző Központ gyakorló- és lőterén, a Veszprém vármegyei Hajmáskér közelében 2023. július 10-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)