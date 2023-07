Megmutatjuk egy több tízezer éve élt, elfeledett emberi faj arcát

2003-ban szakértők egy csoportja egy emberszerű csontvázat talált az indonéziai Flores szigetének egyik barlangjában. A vizsgálat után megállapították, hogy valószínűleg nő lehetett, aki rendkívül alacsony, mindössze 106 centiméter magas volt – írja a National Geographic.

Mint kiderült, a kutatók egy korábban ismeretlen fajra bukkantak, amely a Homo floresiensis, azaz a floresi ember tudományos nevet kapta.

