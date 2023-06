Föld alatt virágzó újabb pálmafajt fedeztek fel

A tudósok a délkelet-ázsiai szigeten élő növénynek a Pinanga subterranea nevet adták. Bár a helybeliek jól ismerik ezt a növényt, és fogyasztják is piros, lédús gyümölcsét, a tudósok, akik korábban már 300 pálmafajt írtak le a szigeten, mindeddig nem azonosították új pálmafajként.

William Baker, a Kew-i Királyi Botanikus Kertek vezető kutatója elmondta, hogy az új pálmafaj meglepetést okozott és számos kérdést is felvetett, köztük, hogy miért így fejlődött ez a pálmafaj, mi porozza be a pálmát, és hogyan találja meg a beporzó a virágokat a föld alatt?

Jelenleg a tudomány mintegy 2500 pálmafajt ismer, ám ezek felét kihalás fenyegeti.

Introducing Pinanga subterranea, a newly described species of palm from Borneo that flowers and fruits below ground like Australia’s underground orchid genus Rhizanthella 🤯https://t.co/j5caGCB1JM

— Juliet Wege (@JulietWege) June 26, 2023