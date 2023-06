Sikeresen visszatért űrsétájáról a két orosz űrhajós

A két kozmonauta egyebek között új nagysebességű rádiós jeladókat szerelt fel az űrállomás két orosz szegmensére, a Zvezdára és a Pojszkra, és kisebb javítások mellett több tudományos kísérletet is elvégeztek.

A Roszkoszmosz amerikai partnere, a NASA azt közölte, hogy a kozmonauták GMT (greenwichi középidő) szerint nagyjából csütörtök este 9-re fejezték be az összesen 6 óra 24 percig tartó űrsétát. Prokopjev immár hetedszerre tesz űrsétát szerelési munkálatok végett, Petyelin számára pedig ez volt az ötödik alkalom, hogy elhagyta az ISS belsejét – tájékoztatott a Roszkoszmosz és a NASA.

