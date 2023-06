Trükkök az internetes kereséshez: okosabb a Google, mint hinnéd!

Bizonyos trükkök bevetésével nagyságrendekkel lehet növelni a kereséseink hatékonyságán. A Google-ben időintervallumokra, fájltípusokra és konkrét kifejezésekre is szűrhetünk akár egy adott honlapon belül is, de ki is zárhatunk igény szerint szavakat a találati listából. Gál Kristóf vállalkozófejlesztő szakember szerint a felhasználói szokások tanulmányozásával a cégek is közelebb kerülhetnek ahhoz, hogy miként tudnak a lehető legtöbb emberhez eljutni.

A mindennapjaink részévé váltak a keresőoldalak, melyek az életünket hivatottak valamelyest megkönnyíteni, sokszor mégis bosszúságot okozhatnak. Alighanem mindenkivel előfordult már, hogy hiába szeretett volna megtalálni egy terméket, szolgáltatást, éttermet, régi ismerőst, vagy bármi mást a neten, a találati lista nem hasonlított a várt eredményhez. Gyakran megesik az is, hogy túl sok weboldal közül kell válogatnunk, és így sem jutunk egyről a kettőre – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben. Ahhoz, hogy a fejtöréstől megkíméljük magunkat, ajánlott már nekifutásból minél részletesebb kereséssel próbálkozni. Gál Kristóf, a Klikkmarketing alapítója egy egyszerű példával élve rámutatott, ha a „cipő” szót ütjük be a keresőbe, akkor rengeteg találatot kapunk, de ha mellétesszük a márkát, a típust és a méretet is, úgy nagyobb valószínűséggel szaladunk bele a kívánt termékbe. A vállalkozófejlesztő szakember a felhasználóknak azt javasolja, hogy használják ki a Google minden releváns funkcióját a kereséseiknél, mert azoknak hatalmas hozzáadott értékük lehet az eredményekhez. „Ha idézőjelbe teszünk egy több szóból álló kifejezést, akkor a keresőmotor csak azokat a találatokat fogja megjeleníteni, amelyek pontosan ilyen formában tartalmazzák azokat. Ezzel ellentétesen, ha kötőjelet teszünk egy keresőszó elé, akkor azt kizárjuk a keresésből és ilyen formában szűkíteni tudjuk a találati listát. Lehetőségünk van továbbá arra is, hogy egy általunk bepötyögött szót csak a címekben keressünk” – sorolta. Gál Kristóf elmondta, a Google-ben be lehet állítani, hogy milyen nyelvű cikkeket keressünk, milyen időintervallumban és melyik honlapon. Ezek együttes használatával jóval hamarabb a számunkra legrelevánsabb oldalon köthetünk ki. Megemlítette továbbá, hogy a platform képkeresője is rendkívül pontos találatokat tud kihozni, így ha például egy terméket szeretnénk összehasonlítani különböző weblapokon, ezt a funkciót is érdemes kipróbálni. Lesben állnak a vállalkozások A Klikkmarketing alapítója felhívta rá a figyelmet, hogy a keresési szokásokból rengeteget tanulhatnak a cégek is, hiszen sok hasznos információt árulnak el a fogyasztókról. Amennyiben valaki több szavas kifejezésre keres, az konkrét vásárlási szándékot jelezhet, amiből SEO szempontból könnyen lehet profitálni. „A vállalkozóknak kifizetődő lehet megfigyelniük, hogy egy adott szóra a Google milyen ajánlatokat dob fel a felhasználónak a leggyakoribb kereséseknél. Ebből is lehet jó ötleteket találni arra vonatkozóan, hogy a webshop, blog vagy más típusú honlap keresőoptimalizálását milyen irányba lenne a legjobb fejleszteni, hogy lehetne még több vásárlót az oldalra terelni” – javasolta. Hozzátette, ha megértjük, mire szoktak keresni a fogyasztók, azzal versenyelőnybe is kerülhetünk. A Google hirdetések beállítása ugyanakkor a laikusok számára bonyolult lehet, ezért érdemes szakértői segítséget kérni, másként sokkal több pénzt égethet el a cég, mint amennyit a terelt forgalommal megszerezne. Gál Kristóf végezetül a kérdésre válaszolva közölte, a Klikkmarketingnél mindig arra törekednek, hogy az ügyfél jó döntést tudjon hozni a saját cége szempontjából. Ehhez mindenekelőtt felmérik az a partnerek célját, és annak alapján dolgozzák ki a megfelelő stratégiát, zárta gondolatait.