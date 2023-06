Hatalmas lefejezett tengeri szörny tartja lázban a tudósokat

A Tanystropheus néven ismert lény fosszíliáit először Németországban tárták fel mintegy 150 évvel ezelőtt, és az évtizedek során további példányok kerültek elő, főként a svájci-olasz határon fekvő Monte San Giorgionál.

A legnagyobb példányok a feltételezések szerint körülbelül 242 millió évvel ezelőtt éltek, és 6 méter hosszúak voltak, apró koponyával, farokkal és hosszú, merev nyakkal, amely majdnem háromszor olyan hosszú volt, mint a teste. Az állat a középső triász idején (247-237 millió évvel ezelőtt) élt – számolt be róla a LiveScience.

Ezen maradványok egyik legjelentősebb darabja egy fognyomokkal teli, két darabban talált fosszília, mely az egykori őshüllő nyaka volt, amellyel vélhetően egy még nagyobb ragadozó végezhetett. A maradványokat éveken át tanulmányozták a kutatók, melyről most Current Biology szaklapban jelent meg egy tanulmány.

Stephan Spiekman, a Stuttgarti Állami Természettudományi Múzeum paleontológusa a Zürichi Egyetem Paleontológiai Múzeumában végzett doktori munkája részeként két Tanystropheus-mintát tanulmányozott Eudald Mujallal, a stuttgarti múzeum másik paleontológusával, hogy megfejtsék az ősi hüllő rejtélyét.

„A paleontológusok azt feltételezték, hogy ezek a hosszú nyakak nyilvánvaló gyenge pontot képeztek a ragadozók számára, ahogy azt már közel 200 évvel ezelőtt Henry de la Beche 1830-as híres festményén is szemléletesen ábrázolták” – mondta Stephan Spiekman, a stuttgarti Állami Természettudományi Múzeum paleontológusa.

Enormous 240 million-year-old sea monster had its head torn off in one clean bite https://t.co/4Ks8S2FJu0

— Live Science (@LiveScience) June 19, 2023